비트코인 50억 벌어 퇴사했다는 '한미약품 용빈이' 알고보니…

한미약품 관계자 "본인 확인 결과 허구"

[아시아경제 김봉주 기자] 비트코인 투자로 50억을 벌어 회사에 감사 현수막을 걸고 퇴사했다는 소식에 화제가 됐던 '한미약품 용빈이'가 사실이 아닌 것으로 판명 났다.

18일 온라인 커뮤니티 등에서는 비트코인으로 벼락부자가 돼 퇴사한 용빈이가 내걸었다는 현수막 사진이 퍼졌다.

사진에는 경기도 화성시 한미약품 사옥에 '한미약품 퇴사 용빈이, 그동안 감사했습니다'라는 글귀가 담긴 현수막이 걸린 모습이 담겨있었다. 해당 게시글 작성자는 "가상화폐 비트코인으로 50억원을 번 뒤 퇴사하면서 15년간 재직한 한미약품에 감사하다는 마음을 전했다"고 설명했다.

이에 네티즌들은 "정말 부럽습니다" "한미약품의 진정한 위너", "현수막 걸 자격 있다", "용빈이형 축하드립니다 행복하세요" 등의 댓글을 달며 감탄했다.

그러나 이에 한미약품 관계자는 "15년 일하고 퇴직한 사원이 동료들에게 고마움을 표시하기 위해 현수막을 건 것으로, 비트코인이나 재테크, 50억 이야기는 모두 허구"라고 밝혔다. 또한 "아마 현수막을 본 사람들이 지어낸 말인 듯하다"라며 "직접 퇴사자에게 물었는데 돈 벌어서 퇴사는 말도 안된다고 했다"라고 전했다.

한편, 이날 비트코인의 가격은 개당 약 5만달러(약5500만원)로 지난해보다 4배 이상 올랐다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr