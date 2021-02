남양주 공장 코로나 확진자 18개국 119명으로 집계

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 남양주시 진관산업단지 내 플라스틱 공장 코로나19 확진자는 18개국 119명으로 잠정 집계됐다.

임승관 경기도 코로나19긴급대응단장은 18일 정례 기자회견을 열고 "남양주시 소재 제조업체에서 코로나19 집단감염이 발생한 가운데 도내 관련 확진자가 119명으로 늘어났다"고 설명했다.

도는 앞서 지난 16일 서울시 거주 직원 1명이 확진 판정을 받아 직원 169명에 대해 전수검사를 실시했다. 18일 오전 11시 기준 도내 확진자는 근로자 118명, 접촉자 1명 등 119명이다.

확진판정을 받은 근로자들의 국적을 보면 한국을 포함해 모두 18개국이다. 이중 외국인 확진자는 109명이다.

검사를 실시하지 못한 8명 중 1명은 검사 예정이다. 연락이 닿지 않은 7명은 경기도 외국인정책과 통역사들의 도움을 받아 지속적으로 연락을 시도하고 있다.

도는 17일 공장건물 전체를 폐쇄 조치하고 질병관리청과 경기도 역학조사관들이 현장에 출동해 생산라인 및 기숙사 내 검체를 채취해 현장 위험도 평가를 실시했다.

또 산단 내 임시선별검사소를 설치해 59개 입주업체 1300여명에 대해 전수조사를 실시하고 있다.

임 단장은 "보다 정확한 역학조사 결과가 공개돼야 상세한 분석이 가능하겠지만, 집단 감염이 새로 확인된 초기에 높은 양성 비율로 많은 수의 확진자가 쏟아져 나오는 경우는 그 집단 내로 바이러스 병원체가 유입이 된 시점이 상당 시간 흘렀을 가능성이 높다"며 "사회가 이를 늦게 발견한 것일 수 있다. 이런 사건들을 더 줄여야 한다"고 강조했다.

이어 "도는 현장을 더 꼼꼼히 살피고, 어떤 지원과 관리가 필요한지 새로운 마음으로 확인하겠다"며 "도내 31개 시군과 민주적으로 소통하면서, 광역자치단체의 지원과 관리 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 18일 0시 기준, 도내 확진자는 전일 대비 241명 증가한 총 2만2043명이다. 도내 24개 시군에서 확진자가 발생했다. 도내 200명대 확진자가 나온 것은 지난 달 9일 이후 41일 만이다.

