제주 지역 설 연휴 후유증, 코로나19 재확산 조짐

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주에서 하루 사이에 5명의 코로나19 신규 확진자가 발생해 우려했던 설연휴 후유증으로 관광객발 확산 조짐을 보이고 있다.

제주특별자치도는 18일 코로나19 합동브리핑을 열어 전날 하루 동안 총 1062건의 진단 검사가 진행, 이 가운데 5명(제주 549~553번)이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

제주도에 따르면 전날 오후 3시 25분께 1명(549번)의 확진을 시작으로 4명이 잇따라 확진됐다.

하루 사이에 5명의 확진자가 발생한 것은 지난달 5일, 8일, 20일에 이어 올해 4번째이며, 이달 들어선 처음이다.

제주 지역은 최근 일주일간 신규 확진자 수가 1.28명(2월 10~16일, 9명 발생)을 기록하며 확진자가 없거나 1명이 발생하는 상황이었다.

그러나 5명이 추가 확진되면서 이날 오전 11시 기준 1.42명(2월 11~17일, 10명 발생)으로 올랐다.

이달 한 달 동안 제주 지역 코로나19 확진자는 총 31명, 누적 확진자는 553명으로 늘었다.

5명의 확진자 중 3명은 수도권 확진자의 가족(549·552·553번)이며, 2명((550·551번)은 제주 지역 확진자의 접촉자로 자가 격리 중 확진판정을 받았다.

서울 광진구 확진자의 가족인 제주 549번은 지난 14일 오후 김포발 제주행 항공기를 타고 제주에 왔다. 제주 549번은 현재까지 진행한 역학조사 결과 입도 후 제주에 거주하는 가족의 집에 주로 머문 것으로 파악됐다.

제주 550번은 지난 5일 확진 판정을 받은 제주 534번의 접촉자이며, 그날부터 자가격리 중이었다. 격리해제를 하루 앞둔 전날 오전 9시 제주보건소 선별진료소를 방문해 진행한 검사 결과 최종 확진 판정을 받았다.

제주 551번은 지난 6일 제주 538번 등 총 4명이 관광을 위해 수도권에서 입도한 일행 중 1명이다. 지난 6~8일 45인승 전세버스를 타고 패키지여행을 했지만 일행 중 1명이 확진 판정을 받으면서 접촉자로 분류돼 도내 한 시설에 격리됐다.

그는 격리 중 미각 소실과 코막힘 증상이 나타남에 따라 전날 오전 10시 제주보건소 선별진료소에서 진단검사를 받고, 같은 날 오후 7시 50분쯤 확진됐다.

제주 538번에 이어 542번과 551번까지 차례로 2명이 더 확진 판정을 받으면서 함께 제주여행을 나선 4명 중 3명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 나머지 1명은 현재 도내 한 격리시설에 머물고 있다.

제주 552번과 553번도 지난 15일 수도권에서 내려온 여행객으로, 서울 관악구 확진자의 가족으로 확인됐다. 입도 후인 전날 오전 서울 관악구 확진자의 접촉자로 통보받고 같은날 오후 서귀포보건소 선별진료소를 찾아 검체를 채취한 결과 최종 확진 판정을 받았다.

이날 오전 11시 기준 제주 지역 격리 중인 확진자는 19명(중랑구확진자 1명, 용산구확진자 1명 포함), 대구 이관 1명, 격리 해제자는 535명(사망1명, 이관 1명 포함)이다.

정인보 도 방역총괄과장은 이날 합동브리핑에서 “전국적으로 이달 26일부터 코로나19 예방 접종이 시작돼 제주에서도 예방접종센터인 한라체육관에서 준비가 한창 진행 중”이라며 “구체적인 접종 일정은 백신이 도착하는 대로 도민들에게 알리겠다”고 말했다.

