[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구 주민들이 시내버스를 보다 따뜻하게 기다릴 수 있게 됐다.

서구는 최근 유스퀘어 앞 버스정류장에 온열의자 8개를 설치했다고 18일 밝혔다.

‘온열의자’는 오전 5시부터 오후 11시까지 외부 온도가 18℃ 이하일 때 작동, 38℃로 유지된다.

버스이용 승객이 가장 많은 유스퀘어 앞 버스정류장을 우선대상지로 선정했으며 시민들의 호응에 따라 시설물 확대 설치를 검토할 예정이다.

서구 관계자는 “앞으로도 지역여건, 이용자 특성 등을 반영해 한파저감시설 설치를 확대할 것”이라며 “빈틈없는 상황 관리와 대처로 시민이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

