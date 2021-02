[특징주] 큐캐피탈, 관계사 제너시스BBQ 다날 페이코인 결제 제휴 부각돼 강세

[아시아경제 이민우 기자] 큐캐피탈 큐캐피탈 016600 | 코스닥 증권정보 현재가 663 전일대비 95 등락률 +16.73% 거래량 56,499,759 전일가 568 2021.02.18 11:26 장중(20분지연) 관련기사 【전문가포착】 박스에 갇힌 증시, '자율주행 관련주'로 돌파【전문가추천】 이제부터 대세 흐름 탈 '5G 관련주' 정보5G 다시 주목받나! 재이슈 2차 수혜주 TOP5 close 주가가 상승세다. 투자한 제너시스BBQ가 최근 급등한 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 8,680 전일대비 2,000 등락률 +29.94% 거래량 1,974,072 전일가 6,680 2021.02.18 11:26 장중(20분지연) 관련기사 오늘도 적중입니다! “쿠팡” 관련 아직 뜨지 않은 신규 수혜 株!!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]다날, 비트코인 결제서비스 도입 소식에 이틀째 상한가 close 의 가상통화(암호화폐) 페이코인과 결제서비스 제휴를 맺은 소식이 부각됐기 때문으로 보인다.

18일 오전 10시40분 큐캐피탈 주가는 전날 대비 6.51% 오른 605원을 기록했다. 최근 비트코인이 상승하면서 가상통화 활용 및 관련주가 주목받고 있는 가운데 국내 최대 규모 프랜차이즈 제너시스BBQ가 다날의 가상통화 페이코인과 2019년 결제 서비스 제휴를 맺은 사실이 부각됐기 때문이다. 그해 큐캐피탈은 BBQ 지분 30%를 600억원 가량에 인수했다.

한편 페이코인 가격은 전날에만 2600% 넘게 급등했다. 다날 자회사 다날핀테크의 페이코인 애플리케이션(앱)에서 비트코인 즉시 결제 서비스 국내 최초 상용화 소식이 호재로 작용했기 때문이다. 이에 페이코인은 16일 198원에 불과했지만 전날 장중 5310원까지 2681% 오르기도 했다. 이날 오전 10시40분 기준 전날 대비 3.70% 오른 3370원을 기록했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr