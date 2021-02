청소년상담사 국가자격연수 '과목이수제' 운영

3월14일까지 2·3급 합격자 대상으로 운영

주중 야간수업 개설…실시간 화상교육 제공

[아시아경제 한진주 기자] 한국청소년상담복지개발원은 2021년 1분기 청소년상담사 국가자격연수를 ‘과목이수제’ 형태로 운영한다.

18일 한국청소년상담복지개발원은 3월14일까지 1회~18회까지의 청소년상담사 2·3급 자격검정 최종 합격자를 대상으로 과목이수제를 운영한다고 밝혔다.

과목이수제란 일정기간 동안 개설된 과목별 일정을 본인이 원하는 대로 선택해 참여하는 과정이다. 100시간 이상 연수에 연속 참여하기 어려운 경우를 위해 일정을 유연하게 조율해서 참여할 수 있도록 했다.

청소년상담사는 청소년기본법에 근거해 여성가족부 장관이 자격을 부여하는 청소년 전문상담 인력이다. 청소년들과 소통하는 현장 전문가들은 청소년상담사 자격취득 과정을 통해 전문역량을 함양할 수 있다.

올해는 특별히 연수생의 참여 편의를 위해 주중 야간수업을 개설했다. 근무로 장기 휴가를 내기 어렵고 소속기관에서 휴가를 승인해주지 않는 경우가 많다는 조사 결과를 반영했다. 실시간 화상교육으로 진행돼 연수생은 장소에 구애받지 않고 온라인상에서 강사와 실시간으로 소통하며 참여할 수 있다.

과목이수제 형태의 자격연수는 하반기에 추가로 개설될 예정이다. 제19회(2021년) 자격검정합격자들은 추후 안내되는 시행공고를 확인한 후 신청하면 된다. 자격연수 일정과 상세안내는 청소년상담사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이기순 한국청소년상담복지개발원 이사장은 “이번에 최초 개설되는 주중 야간수업은 참여 편의를 위해 제공되는 적극적 서비스”라며 “그동안 바쁜 직장 일정으로 인해 자격연수에 참여하지 못하였던 현장 종사자들이 이번 기회를 통하여 전문역량을 향상하는데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

