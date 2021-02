[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 오는 24일까지 빅 사이즈 원두커피 2종을 할인 판매한다고 밝혔다. 행사 기간 동안 300원씩 할인돼 빅 아메리카노는 1200원, 빅 아이스 아메리카노는 1500원에 판매된다.

미니스톱은 즉석 원두커피에 사용되는 원두를 '레인포레스트 얼라이언스(RA)' 인증 농장의 원두를 사용해 개발한 '그린에스프레소 블렌드'로 사용하고 있다. RA는 친환경 농법을 실천하는 것은 물론 노동환경, 노동자들의 주거환경까지 엄격한 규정으로 관리된 농장에만 부여되는 인증 마크다.

미니스톱 관계자는 “즉석원두커피는 고품질의 커피를 간편하게 즐길 수 있어 겨울철 베스트셀러 상품”이라며 “이번 행사를 통해 합리적인 가격으로 빅 사이즈 커피를 즐겨보시길 바란다”고 말했다.

