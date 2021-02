기존 지점은 투자은행(IB)센터화

빠르면 올해 설립 추진

[아시아경제 원다라 기자] KBD산업은행이 홍콩지점 추가로 신설한다.

산은 관계자는 18일 "빠르면 올해 홍콩지점 설립을 목표로 준비중이며 현지제도와 영업환경 등을 고려해 지점설립을 추진중"이라고 말했다.

산은은 기존 KDB홍콩법인에 더해 '더블 포스트'를 구축한다는 전략을 세웠다. 기존 홍콩지점은 투자은행(IB)센터 역할을 하고, 신규 홍콩지점은 기업금융·자금조달거점 점포 역할을 할 계획이다.

산은은 최근 홍콩을 포함한 아시아 지역 진출을 확대하고 있다. 정부의 신남방정책에 따라 한국계 기업의 아시아 지역 진출과 현지 인프라 확충사업 참여를 지원한다는 취지에서다. 산은은 지난해 인도네시아 종합금융사(티파 파이낸스) 인수에 이어 올해 초에는 미얀마 양곤지점을 개설했다. 올해 중에는 베트남 하노이지점도 개설할 예정이다.

