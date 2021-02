롯데마트, 봄맞이 리빙페어…가구·식기 등 최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 18일 전 지점에서 ‘봄을 집안 가득히, 리빙페어’를 진행해 가구, 침구, 식기, 디퓨저 등 약 50여종의 제품을 부담 없는 가격에 선보인다고 밝혔다.

이번 행사에서는 기능주의 디자인을 활용해 뉴 프리미엄 라이프를 제안하는 롯데마트의 홈리빙 브랜드 ‘룸바이홈’ 제품을 중심으로 차별화되고 전문적인 제품들을 선보인다. ‘룸바이홈’은 절제된 형태와 색상으로 사용하는 사람의 입장을 고려한 디자인을 추구하며, 공간을 최대한 활용할 수 있도록 기능적인 디자인을 내놓고 있다. 또한 위생적이고 친환경적 재료를 활용해 고객들이 안심하고 사용할 수 있는 제품들로 구성됐다.

대표상품인 ‘룸바이홈 안티더스트 침구 시리즈’는 먼지가 잘 달라붙지 않게 가공을 한 이불과 집먼지 진드기 투과 방지 기능을 가진 원단을 사용했다. 밝은 색상에 고급스러운 디자인을 더해 실내 분위기 전환에도 효과적일 것으로 기대한다. 공간효율성을 고려해 디자인 한 ‘룸바이홈 소호라인 가구’와 집에서 식사 및 티타임을 많이 갖는 시기에 적합한 ‘골드라인 식기’도 준비했다.

롯데마트 관계자는 “봄을 맞아 공간 인테리어를 시작하는 고객들이 늘어날 것을 예상돼 가구부터 침구류까지 다양하게 준비했다”며 “부담 없이 봄맞이 집단장 하시기 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr