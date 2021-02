금천구 CCTV 실시간 관제로 폭력피의자 검거

2월10일 2건의 흉기소지 폭력 피의자 검거에 결정적 역할...1월15일 음주운전 교통사고 피의자 2명 현장검거

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 U통합운영센터 관제요원들의 실시간 CCTV 모니터링으로 지난 10일 흉기소지 폭력 피의자를 검거했다고 밝혔다.

피의자들은 설날 전날인 10일 오후 5시5분경 독산2동 말미사거리 인근과 밤 11시28분경 시흥4동 독산로 인근에서 흉기를 소지한 채 폭력행위를 한 남성 2명이다.

이들은 사건 당일 경찰 상황실 전파를 숙지한 금천구 U통합운영센터 관제요원들의 도주경로 추적과 경찰의 신속한 대응으로 현장에서 체포됐다.

금천구 U통합운영센터는 앞서 CCTV 관제요원들 활약으로 지난 1월15일 음주운전 교통사고 용의자 2명을 검거하는 등 2월 현재 총 4건의 범죄 용의자를 현장 검거하는데 결정적인 역할을 했다.

이에 금천경찰서(서장 김진복)는 지난 1월20일과 28일 U통합운영센터 해당 관제요원들에게 표창장을 수여했다. 최근 폭력범 피의자 검거 건과 관련해 관제요원 4명에게 서울경찰청 감사장과 금천경찰서 표창장을 수여할 예정이다.

한편, 구에는 학교주변, 공원, 우범지역 등 719곳에 방범 등 다목적용 CCTV 2365대가 설치돼 있다. 이를 토대로 금천구 U통합운영센터에서 금천경찰서 생활안전과에서 파견된 경찰관 4명, 관제요원 7명이 3조 2교대로 24시간 모니터링을 실시, 지역에서 발생하는 각종 사건, 사고에 신속히 대응하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “금천구 U통합운영센터 관제요원들의 투철한 사명감과 자치경찰업무를 맡고 있는 금천경찰서의 신속한 공조체계로 범죄 용의자를 검거할 수 있었다”며 “지능형 스마트 선별관제시스템 도입과 스마트시티 통합플랫폼을 구축 등 금천구 U통합센터의 기능을 한층 더 보강해 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 금천을 만들어 나가겠다”고 말했다.

