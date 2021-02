"터치감으로 승부한다."

골프존데카의 시계형 거리측정기 ‘aim W11(사진)’이다. 골프버디 aim(Accurate,Innovative, Measurable의 약자) 시리즈로 사용자에 최적화된 UI를 기반으로 만들었다. 스마트홀 뷰과 그린 언듈레이션 뷰, 원터치 퀵 플레이, 다이나믹 샷 디스턴스, 고저차 보정, 디지털 기록관리 등 프리미엄 기능이 장착됐다. 한 번의 터치만으로 간편하게 골프장 정보를 확인할 수 있다.

오는 25일 출시에 앞서 1주일 동안 골프존 공식 쇼핑몰 골핑에서 사전 예약 이벤트가 열리고, 전원에게 테일러메이드 디스턴스 2피스 골프공 1더즌을 준다. 2주 내 마음에 들지 않을 경우 전액 환불해주는 프로모션 혜택이 있다. 상품 페이지에 사용 후기를 남긴 우수 작성자 10명은 골프존 통합 마일리지 1만점, 최우수 작성자 1명은 골프버디 aim L10을 준다.