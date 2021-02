'특례시시장協' 4월 출범한다…수원·용인·고양·창원시 참여

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 내년 1월 특례시가 되는 경기 고양ㆍ수원ㆍ용인시와 경남 창원시가 지역구 국회의원, 시의회와 함께 특례시 권한 확보를 위해 초당적 협력을 하기로 뜻을 모았다.

이들 4개 시는 17일 서울 여의도 글래드호텔에서 간담회를 갖고 특례시 출범 준비상황 설명과 특례권한 확보 방안에 대해 논의했다.

이 자리에는 전국 특례시 시장협의회 초대 회장으로 추대된 허성무 창원시장을 비롯해 염태영 수원시장, 백군기 용인시장, 이재준 고양시장, 해당 지역구 여야 국회의원 12명, 4개 시의회의장 등 20여명이 참석했다.

참석자들은 ▲특례시 권한 확보를 위한 공식채널 구축 ▲특례시시장협의회 출범(4월) ▲중앙부처와 자치분권위원회 공동 방문 ▲중앙정부 차원의 특례시 추진 전담기구 구성 건의 등을 추진하기로 합의했다.

허성무 창원시장은 "중앙부처가 가진 여러 가지 사무ㆍ권한을 이양하려면 부처 간 이견 조정이 필수이지만, 시가 부처별로 대응하는 건 결코 쉬운 일이 아니다"라며 "부처 간 의견을 조정할 수 있는 중앙정부 차원의 전담기구와 청와대 내 담당비서관 신설이 필요하다"고 강조했다.

한편, 전국특례시시장협의회 출범식은 4월 중 창원시에서 개최하기로 결정됐다.

특례시는 기초지자체 지위는 유지하면서 도시 덩치에 맞게 보다 많은 행ㆍ재정적 권한을 갖는 새로운 유형의 지방자치단체다.

특례시 지위를 부여하는 '지방자치법 전부개정안'은 '공포 후 1년이 지난 날부터 시행한다'는 부칙에 따라 내년 1월13일부터 4개 특례시가 출범한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr