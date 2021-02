사고현장 찾은 최정우 포스코 회장 "깊이 사죄…현장 직접 챙기겠다"

[아시아경제 최대열 기자] 포스코 사업장에서 잇따른 사고가 일어난 데 대해 최정우 회장이 사과했다. 또 최 회장은 안전조치가 제대로 이뤄졌는지 현장을 찾아 살피고 안전 최우선 경영 강화차원에서 안전 책임 담당자의 직급도 높였다.

17일 포스코에 따르면 최 회장은 전날 최근 사고가 일어났던 포항제철소 원료부두 현장을 찾아 안전관리 상황을 점검하고 유족·국민에게 사과했다. 최 회장은 "이유 여하를 불문하고 회사 최고 책임자로서 유가족에게 진심으로 고개 숙여 깊이 사죄한다"며 "유가족과 진솔한 대화를 바탕으로 요구하는 추가 내용이 있을 경우 최대한 반영하겠다"라고 말했다.

연이은 사고로 최 회장이 안전을 강조해왔으나 이달 초순에도 하청업체 노동자가 설비에 끼여 숨지는 사고가 있었다. 최 회장은 "안전경영을 최우선 목표로 선언하고 안전설비에 1조원 이상 투자했음에도 최근 사건이 보여주듯 개선해야 할 부분이 많은 걸 절감한다"며 "관계기관 조사에 적극 협조해 특단의 대책을 원점부터 찾겠다"고 말했다.

이어 "회장으로서 안전경영을 실현할 때까지 현장을 직접 챙기겠다"며 "안전상황 점검 회의를 직접 주재하고 안전 책임 담당자를 사장급으로 격상하도록 해 안전이 가장 최우선되는 경영을 실천하겠다"고 덧붙였다.

최 회장은 이날 협력사 대표들과 함께 현장을 둘러보며 작업 시 일어날 수 있는 위험요인과 애로사항을 들었다. 협력사의 모든 정비작업에 대해 포스코 직원도 작업 전 잠재위험 공유활동(TBM, Tool Box Meeting)에 의무 참석하도록 해 안전조치를 살뜰히 챙기도록 했다.

앞서 이달 3일부터 시행중인 안전사고예방 6대 긴급조치가 현장에서 제대로 이행중인지도 살폈다. 6대조치는 가동설비 점검·수리금지, 작업중지권 고지, 작업시 폐쇄회로(CC)TV 의무사용 등이다. 지난해 위험개소 작업자에게 스마트워치 1300여대를 나눠준데 이어 1400여대를 추가로 배포키로 했다. 현장 근무자가 떨어지는 등 신체 이상을 실시간 감지해 주변 동료에 즉각 구조신호를 보내는 장치다. 교통CCTV·과속단속카메라도 늘린다.

한편 최근 안전사고와 관련 정치권의 압박은 한층 거세진 상태다. 이낙연 더불어민주당 대표는 전날 "최고경영자가 책임지고 산업안전 조치를 취하라"고 촉구하면서 최대주주인 국민연금이 스튜어드십코드(수탁자 책임원칙)를 행사해야 한다고 했다.

