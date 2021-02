포스코인터, 베트남 빈패스트에 전기車 부품 추가 수주

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 1,250 등락률 +5.77% 거래량 5,271,618 전일가 21,650 2021.02.17 11:08 장중(20분지연) 관련기사 포스코인터내셔널, 커뮤니티 활발... 주가 -3.39%.美 반도체 경제효과만 10조! “삼성전자”에 공급하는 ‘이 기업’! 최대 실적 전망!포스코인터내셔널, 주가 2만 1650원 (-2.26%)… 게시판 '북적' close 이 국내 자동차 부품 중견기업인 이래AMS와 함께 베트남 완성차 업체인 빈패스트로부터 300억원 규모의 전기차용 자동차 부품 하프샤프트(Halfshaft)를 수주했다고 17일 밝혔다.

포스코인터내셔널과 이레AMS가 공급하는 하프샤프트는 9만대 분량으로 지난해 10월 빈페스트와 계약한 10만대 분량을 합하면 총 19만대다.

하프샤프트는 배터리전기차(BEV)의 구동축 역할로 구동모터의 구동력을 감속기를 거쳐 양쪽 타이어에 전달하는 전기차 핵심 부품이다.

이번 수주로 포스코인터내셔널은 구동모터코아 생산 역량과 글로벌 네트워크를 활용한 전기차 부품 트레이딩 역량을 통해 전기차 부품 시장 내 입지를 다지게 됐다. 포스코인터내셔널은 최근 2025년까지 구동모터코아 400만대 공급체제 구축과 글로벌 점유율 20% 달성하겠다는 목표를 세운 바 있다.

포스코인터내셔널 관계자는 "이번 전기차 부품 수주는 최근 회사가 발표한 친환경 모빌리티 성장 전략의 실질적 성과를 이어나간다는데 큰 의미가 있다"며 "국내 강소 부품사와의 협력을 통한 전기차 부품 트레이딩 역량 강화로 친환경 모빌리티 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr