[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 16일 시청에서 코로나19 위기 극복을 위한 선별진료소 의료지원 및 물품지원으로 안전한 포항 만들기에 기여한 유공자 15명에게 감사패를 전달했다.

포항시는 연말연시 지역 'n차 감염' 속에서 '1세대 1명 진단 검사'를 실시, 많은 무증상 감염자를 찾아내 지역 내 사회·경제적 피해를 막고 뚜렷한 확진자 감소를 이끌어 냈다.

이번 감사패 수여식은 한파 속에서 검체채취 및 역학조사 업무를 성실히 수행한 의료관계자들을 응원하고, 의료진과 검사를 기다리는 시민들을 위해 핫팩과 간식 등 따뜻한 마음을 전달한 물품 후원자들을 격려하기 위해 마련됐다.

이강덕 포항시장은 "코로나19 방역 최전선에서 고생하시는 의료인들께 항상 감사한 마음이며, 또한 기부해주신 물품 덕분에 의료진들이 힘내 성공적으로 선별진료소를 운영할 수 있었다"며 전했다.

