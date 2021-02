세계유산 등재신청서까지 등재신청후보·등재신청대상 남아

문화재청은 16일 문화재위원회 세계유산분과 회의에서 '대곡천 암각화군'을 유네스코 세계유산 우선등재목록으로 선정했다. 대곡천 암각화군은 '울주 천전리 각석(국보 제147호)'과 '울주 대곡리 반구대 암각화(국보 제285호)'를 포함한 반구대 계곡 일원의 암각화를 통칭한다. 2010년 유네스코 잠정목록에 등록됐다.

세계유산 등재신청서를 유네스코에 제출하려면 두 단계를 더 통과해야 한다. 등재신청후보와 등재신청대상이다. 문화재청 관계자는 "세계유산 등재를 위해 울산시와 협력해 '유네스코 세계유산 등재 신청에 관한 규정'에 따른 등재신청후보 선정 심의 등 국내 절차를 진행할 방침"이라고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr