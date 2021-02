'코로나 대응' 호평 받았던 뉴욕주지사, 요양시설 사망자 축소 시인

[아시아경제 조슬기나 기자] 앤드루 쿠오모 미국 뉴욕주지사가 요양시설에서 발생한 코로나19 사망자 수를 축소해 발표한 사실을 인정했다.

AP통신 등에 따르면 쿠오모 주지사는 15일(현지시간) 주정부 청사에서 기자회견을 열고 주의회에 요양시설 사망자 수를 보고하는 데 지연이 있었다고 밝혔다. 그는 "우리가 정보를 제공하지 않아 생긴 공백은 회의와 냉소, 음모론으로 채워졌고 이는 추가적인 혼란을 불렀다"면서 투명하게 공개하지 않은 사실을 시인했다. 또한 "가능한 한 많은 정보를 최대한 빠르게 제공하도록 더 잘했어야 한다"라면서 "이 점에 대해선 변명할 것 없이 책임을 받아들인다"라고 덧붙였다.

다만 쿠오모 주지사는 의도적으로 코로나19 사망자 수를 축소한 것이라는 의혹은 부인했다. 지난해 8월 말 주의회와 연방정부 법무부가 동시에 전체 요양시설 사망자 수를 알려달라고 요청했으나, 코로나19 팬데믹으로 일손이 달리며 법무부 요청부터 처리했을 뿐 의도적 은폐는 아니라는 설명이다.

쿠오모 주지사가 사망자 수를 줄여 발표했다는 의혹은 작년 8월부터 제기됐다. 특히 지난달 뉴욕주 검찰이 요양시설에서 병원으로 이송된 후 사망한 환자들을 통계에서 누락한 것으로 추정된다는 보고서를 내면서 논란이 확산됐다. 쿠오모 주지사는 병원에서 이송 뒤 사망한 수를 제외한 것에 대해 "분류의 문제"라고 해명했다. 이를 포함할 경우 뉴욕주의 사망자 수는 당초 발표해온 8500명에서 1만5000명까지 늘어나게 된다.

여기에 쿠오모 주지사 최측근 보좌관인 멜리사 드로사가 이달 10일 주의회 민주당 지도부와 화상회의에서 작년 8월 요양시설 사망자 수를 알려달라는 요청을 거절했던 점까지 공개되며 쿠오모 주지사를 향한 비난은 여야를 떠나 더 커지는 모양새다. 일각에서는 쿠오모 주지사에게 부여된 비상권한을 축소하거나 주지사직에서 물러나야 한다는 비판까지 나온다.

코로나19 팬데믹 초기만해도 3선인 쿠오모 주지사는 매일 브리핑에 나서는 등 투명한 정보공개와 신속한 대응으로 지도력을 보여줬다는 호평을 받았었다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr