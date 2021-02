홍남기 "코로나19 피해계층 지원 제도화 면밀히 점검할 것"

기획재정위원회 업무보고

[아시아경제 김현정 기자(세종), 이현주 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 16일 "(코로나19로) 어려움이 커진 소상공인 자영업자 등 피해계층에 대해서 두터운 지원 등 제도화를 면밀히 점검하겠다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에 참석해 "강한 경제회복과 활력복원을 위해 전력을 다하겠다"면서 이 같이 말했다. 이 자리에서 홍 부총리는 올해 코로나19로 격변하는 경제환경에서 선도형 경제로의 전환을 위한 역점 사업으로 ▲강한 경제회복과 활력 복원 ▲격차를 줄이는 포용적 회복 ▲경제 성장 경로의 선도 국가로의 도약 ▲인구·부동산 등 경제 리스크 요인 관리 등을 꼽았다.

홍 부총리는 경제회복과 관련해 "3차 맞춤형 피해지원의 경우 지급 대상에 대해서는 설 전 목표인 주요 현금지원사업의 90%를 조기 달성했다"면서 "신용카드 세액공제, 자동차 개소세 인하 인센티브, 수출부문에 대한 전방위적 지원도 차질없이 추진해 나가겠다"고 역설했다.

이어 "고용상황이개선될 수 있도록 1분기 중에 직접일자리를 90만 플러스 알파로 조기 집행하고, 공공부문의 버팀목역할을 보다 강화하겠다"면서 "코로나 충격이 집중된 청년, 여성, 취약계층 등에 대한 추가 지원대책을 1분기 중에 마련하겠다"고 강조했다. 또한 "위기로 인해 양극화가 커지지 않도록 국민취업 지원제도와 저소득층 생계급여, 산재보험 확대 등을 차질없이 추진하겠다"고 덧붙였다.

'성장 경로로의 도약을 위한 '디지털 친환경 전환'에도 주력하겠다고 설명했다. 그는 "한국판 뉴딜은 올해 21조원 지정투자와 구체화등 올해부터 본격적으로 추진할 것"이라면서 "빅3산업을 동력화하고 기후대응, 탄소중립기술에 대한 선제적인 대응을 보다 강화하겠다"고 강조했다.

홍 부총리는 경제 리스크 요인의 점검도 과제로 꼽으며 "인구정책TF를 가동해 인구구조변화에 선제적으로 대응하고, 시중 유동성 가계부채 및 미중 갈등 통상이슈 등 예기치않게 불거지는 위험에 대해서도 관리하겠다"고 말했다. 특히 "부동산 안정을 위해서 그간마련한 투기 수요 차단조치 추진과 함께 최근 발표한 대도시권 주택공급 확대방안이 신속하게 구체화될 수 있도록 관련 입법을 추진하겠다"고 덧붙였다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr