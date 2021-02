속보[아시아경제 양낙규 군사전문기자]신원을 알 수 없는 인원 1명이 동해 민통선 검문소에 발견돼 군당국이 조사에 착수했다.

16일 합동참모본부는 “이날 오전 민통선 검문소일대에서 신원미상의 인원 1명이 발견돼 작전을 전개했으며 신변을 확보해 현재 조사중”이라고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr