한미약품, '목시딜액5%' 리뉴얼 출시

[아시아경제 이춘희 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 5,500 등락률 -1.48% 거래량 29,422 전일가 371,500 2021.02.16 10:44 장중(20분지연) 관련기사 100% 천연 식물성 원료로 눈 건강 관리… 한미약품 '루테인 맥스'한미약품, 사랑의 헌혈 캠페인 열어… 코로나로 어려운 혈액 수급에 힘 보태외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여 close 이 머리에 두드려 도포하는 남성형 탈모치료제 '목시딜액5%'을 리뉴얼해 출시했다.

목시딜액5%은 미국 식품의약국(FDA)이 탈모 치료 용도로 승인한 미녹시딜 성분의 제품으로 남성형 탈모증 치료제로 허가받은 일반의약품이다.

한미약품은 기존 제품을 사용중인 소비자들의 다양한 요구 사항을 이번 리뉴얼에 반영해 기존 분사형(스프레이 방식) 제품을 탈모 부위에 직접 톡톡 두드리며 도포하는 형태로 패키지를 바꿨다. 기존 제품을 분사할 때 약효 성분이 탈모 부위에 정확히 도달하는데 어려움이 있다는 소비자들의 의견을 반영한 것이다.

한미약품은 패키지 교체를 통해 이 같은 소비자 의견을 반영뿐만 아니라 점도가 높은 미녹시딜 성분이 공기와 접촉하면서 스프레이 분사구가 간헐적으로 막히거나, 이로 인해 내용물이 패키지 외부로 흘러내리는 현상까지 동시에 개선할 수 있게 됐다고 설명했다.

한미약품은 내용물을 남김 없이 모두 사용할 수 있도록 용량을 기존 60㎖에서 30㎖로 줄이면서 소비자들의 경제적 부담도 최대 70%까지 낮췄다. 또 리뉴얼 제품에는 멘톨 성분을 추가해 사용 시 보다 시원한 느낌을 받을 수 있도록 했다.

한미약품 관계자는 "제품 출시 이후에도 소비자들의 편의와 니즈를 충족시키고 반영하고자 하는 노력을 끊임없이 하고 있다"며 "소비자들의 편의성을 높이고 가격적인 부담도 줄인 이번 리뉴얼 제품이 탈모로 고민하는 현대인들의 좋은 솔루션이 되기를 기대한다"고 말했다.

이 제품은 처방전 없이 약국에서 구입할 수 있는 일반의약품이다. 의약품 영업마케팅 전문회사 온라인팜을 통해 전국 약국에 유통된다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr