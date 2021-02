SKT, SC제일銀과 손잡았다…마이데이터 클라우드 구축

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 246,000 2021.02.16 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, AI 기반 무선이어셋 ‘누구 버즈’ 출시…7만9000원SK텔레콤, 설날 어르신 식사 지원…ESG 경영 실천“집에서도 가상현실 체험” SKT, VR헤드셋 ‘오큘러스 퀘스트2’ 3일만에 완판 close 이 SC제일은행과 함께 제1 금융권 최초로 '마이데이터 클라우드' 구축에 나선다.

16일 SK텔레콤에 따르면 두 회사는 이달 초 마이데이터 전용 클라우드 구축사업 계약을 체결했다. SK텔레콤은 향후 SC 제일은행 클라우드 내 마이데이터, 개인자산관리 데이터, 솔루션 분석결과 데이터를 보관할 수 있는 저장소를 구축하게 된다. 베스틴 글로벌, 마이크로소프트(MS)와의 협업을 통해 MS ‘애저(Azure)’에 해당 클라우드를 구축, 오는 7월말 마이데이터 서비스를 오픈할 계획이다.

구체적으로는 SC제일은행이 개인정보의 효율적인 수집과 분석을 통해 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 ‘클라우드 인프라’와 ‘마이데이터 분석시스템’, '마이데이터 API 데이터 레이크’ 등을 구축하게 된다. 또한 SK텔레콤은 SC제일은행이 클라우드 환경에서 클라우드 컴플라이언스를 준수할 수 있도록 지원한다. 오는 10월 말에는 모바일 뱅킹을 업그레이드해 제공함으로써 마이데이터 클라우드 이용 고객들이 본인의 정보를 적극적으로 관리하고 신용관리 · 자산관리 등 다양한 서비스를 이용할 수 있도록 한다.

특히 SK텔레콤은 이번 제1금융권 대상 마이데이터 클라우드 구축사업을 계기로 국내 클라우드 업계에서 입지를 확고히 한다는 방침이다. 이번 사업을 시작으로 SC 제일은행을 비롯한 금융권 파트너들과 전방위 데이터 협력은 물론이고, 5GX MEC(Mobile Edge Cloud) 생태계 확장에도 적극 힘을 모으기로 했다.

현재 SK텔레콤은 세계적인 수준의 MEC · 네트워크 기술을 바탕으로 글로벌 클라우드 서비스 사업자인 아마존웹서비스(AWS) , MS와 협업을 진행하고 있다. 아울러 업계 최고 수준의 클라우드 컨설팅 업체인 ‘베스핀글로벌’과 협력해 멀티 · 하이브리드 클라우드 도입부터 운영 단계까지 통합 서비스를 제공하고 있다. 베스핀 글로벌은 아시아 클라우드 기업 중 유일하게 가트너 매직 쿼드런트로부터 ‘리더’ 그룹에 등재되는 등 세계적으로 기술력을 인정받은 사업자다.

SK텔레콤은 작년 12월 AWS와 국내 최초로 5G 에지 클라우드 서비스를 상용화 하며 큰 주목을 받았다. 작년 10월에는 베스핀글로벌과 함께 AI 기반 ‘클라우드 이상 비용 탐지 솔루션(차세대CMPCloud Management Platform)’ 을 출시하기도 했다. 올해부터는 AI콘택트 센터(AICC), 클라우드 SaaS사업 등 클라우드 6대 사업을 본격적으로 추진하며, 5G와 클라우드 결합을 통해 기업들의 혁신 파트너로 도약한다는 방침이다.

최일규 SK텔레콤 클라우드컴퍼니장(Cloud CO장)은 “제 1금융권 최초의 마이데이터 퍼블릭 클라우드가 고객사의 금융 서비스 혁신의 기반이 될 것으로 기대한다”며 “지속적 기술 개발로 통신에서부터 클라우드 네트워크, 보안 서비스까지 클라우드와 관련된 모든 서비스를 종합적으로 제공하는 사업자이자, 기업들의 클라우드 혁신을 돕는 파트너가 되겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr