G마켓, '뮬라웨어' 브랜드 쇼케이스…신제품 선론칭

신제품 '이지 데일리 자켓' 선론칭

인기 상품 150여종 최대 77% 할인, 매일 10만원 할인쿠폰 등

[아시아경제 김유리 기자] G마켓은 오는 21일까지 '뮬라웨어 브랜드 쇼케이스'를 열고 올해 봄·여름(S/S) 신제품을 최초 론칭한다고 16일 밝혔다. 인기 상품 150여종도 최대 77% 할인가에 판매한다.

최대 10만원 할인쿠폰도 선보인다. 프리미엄 멤버십 '스마일클럽' 회원에게 '25% 중복쿠폰'을, 전체 회원에게 '20% 중복쿠폰'을 제공한다. 해당 쿠폰은 모두 1만원 이상 구매 시 최대 10만원까지 할인되며 ID당 매일 5회씩 다운로드 가능하다. 카드사 중복할인도 있다. 삼성카드로 결제 시 10%, 국민카드로 결제 시 12% 할인되며 매일 5000원 이상 결제할 경우 최대 1만원까지 할인 적용된다. 두 종류의 쿠폰은 중복 적용이 가능하다.

이번 행사를 통해 2021년 S/S 신제품인 '이지 데일리 자켓'을 가장 먼저 공개한다. 뮬라웨어 이지 데일리 자켓은 수십만개의 에어홀이 있어 땀을 빠르게 흡수하고 건조하는 흡습속건 기능이 뛰어난 것이 특징이다. 프린세스 절개 라인과 이중 마감으로 몸매 보정 기능 및 내구성도 강화했다. 쇼케이스 할인쿠폰과 카드사 쿠폰을 모두 적용하면 최종 혜택가 3만8940원에 구매할 수 있다.

뮬라웨어의 스테디셀러 상품인 '플레어 팬츠'와 '하이템포 레깅스', '업다운 데일리팬츠'와 남성 소비자를 위한 '코튼 터치 조거 팬츠'도 합리적인 가격에 선보인다. 이 외에도 150여종의 뮬라웨어 상품을 최대 77% 할인된 가격에 판매한다.

프로모션을 통해 5만원 이상 제품을 구입하는 고객 중 선착순 100명에게 '스타벅스 아메리카노(Tall)' 쿠폰을 제공한다. 제품 구입 후 21일까지 포토 상품평을 작성하는 고객 총 80명을 선정해 사은품을 증정한다. 사은품은 '여성 올인원 스탑+플레어팬츠 세트(50명)'와 '남성 에센셜 롱 슬리브+포먼스 와이드 레인지 트랙 팬츠 세트(30명)'다. SNS 이벤트도 진행한다. 기존에 보유하고 있던 뮬라웨어 제품 또는 제품을 입은 사진을 자신의 인스타그램에 해시태그와 함께 올린 후 해당 게시물 링크를 댓글로 남기면 된다. 20명을 추첨해 25만원 상당의 뮬라웨어 제품을 증정한다.

G마켓 패션레저실 황지은 실장은 “외부 활동이 어려운데다가 새해 첫 명절 연휴까지 지나면서 몸매 관리에 관심을 가지게 된 소비자들이 많을 것”이라며 “요가 필라테스복 1세대 브랜드로 전문가들에게 많은 사랑을 받아온 뮬라웨어 신상품과 인기 제품을 파격적인 가격에 만나볼 수 있는 행사인 만큼 폭발적인 관심이 기대된다”고 전했다.

한편 G마켓 '브랜드 쇼케이스'는 각 브랜드사 별 신상품을 가장 빠르게 공개하고 인기 제품을 특가에 판매하는 프로모션이다. '브랜드 쇼케이스'를 중심으로 지난해 패션 브랜드 거래액이 직전해 대비 최대 14배 이상 증가했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr