양천구 신월동 덕화 연립 재건축 승인

신월동 덕화 연립, 가로주택정비사업 사업시행계획 인가·고시... 노후 연립단지를 아파트로 재건축

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 지난 10일 신월동 118-46번지 일대 ‘덕화 연립 가로주택정비사업 사업시행계획’을 인가·고시했다.

신월1동 덕화 연립주택은 30년 이상 노후된 연립주택(3개 동, 지상 3층, 45세대)으로 주민 80% 이상의 동의를 얻어 소규모 가로주택정비사업을 시작, 사업 완료 후 지상 7층의 총 70세대 규모의 아파트(1개 동)로 재건축될 예정이다.

가로주택정비사업은 노후 · 불량건축물이 밀집한 가로구역에서 대규모 철거 없이 저층 주거지의 도로나 기반시설 등 종전의 가로를 유지하면서 소규모로 주거환경을 정비하는 사업이다.

대규모로 개발되는 재개발, 재건축사업에 비해 정비구역 지정이나 추진위원회 구성 등 절차가 대폭 간소화돼 사업기간을 단축할 수 있어서 소규모 노후주택단지 주민의 관심이 많은 사업이다.

김수영 양천구청장은 “이 사업을 시작으로 양천구 신월동 등 노후주택 밀집지역에서 가로주택정비사업이 활발히 진행될 것으로 보이며, 앞으로도 소규모주택 정비사업을 활성화하기 위해 적극적으로 행정지원을 할 계획”이라고 밝혔다.

