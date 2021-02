정부, 부처 칸막이 허물고 국민이 뽑은 '7개 과제' 협업 나선다

코로나 백신·진단기기 개발 지원, 전기요금 복지할인 사각지대 해소 등

행안부, 국민심사 통해 7개 중점 협업과제 선정

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 국민이 직접 뽑은 7개 중점 협업과제 추진을 위해 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관·민간기관 간 칸막이를 허물고 협업에 나선다.

16일 행정안전부는 올해 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관과 민간기관이 함께 254개 협업과제를 발굴하고, 국민심사를 거친 7개 ‘중점 협업과제’를 본격 추진한다고 밝혔다. 행안부는 2월말 범정부 협업활성화 계획에 중점 협업과제를 반영하는 한편 내달 초 중점과제별 태스크포스(TF) 구성하고 회의를 개최할 예정이다.

이번에 선정된 7개 ‘중점 협업과제’는 3700여 명의 국민이 직접 참여해 선정한 과제다. 중앙과 지방자치단체, 공공기관이 각각 자체 심사를 거쳐 제출한 총 254개 과제 중 25개의 우수 협업과제가 국민심사에서 경합을 벌여 최종 7개의 과제가 ‘중점 협업과제’로 선정됐다.

지난해는 1차와 2차 심사 모두 내부심사와 전문가심사를 거쳐 진행 되었지만 올해는 이와 더불어 국민심사를 통해서 진행됐다.

국민이 직접 뽑은 7개 중점 협업과제는 ?코로나19 치료제, 백신, 진단기기 개발 지원 ?전기요금 복지할인 사각지대 해소 ?실시간 소득파악 시스템 구축을 통한 전국민 고용보험 확대 지원 ?일자리&복지&그린뉴딜 융합 사회복지서비스형 일자리사업 모델 개발 ?최적의 응급환자 이송 등 골든타임 확보를 위한 ‘응급의료 거버넌스’ 구축 ?발달장애인과 함께하는 도심 속 힐링공간 스마트 케어팜(치유농장) 조성 사업 ?국가자격 서비스의 초연결 플랫폼 구축 등이다.

행안부는 이번에 선정된 7개 과제 모두 국민의 실생활에 크게 영향을 크게 미칠 과제라고 판단하고 행정 지원을 아끼지 않겠다는 계획이다. 협업에 참여하는 관계기관들이 추진 초기 단계부터 목표와 추진계획을 협의하여 함께 추진해나갈 수 있도록 과제별 TF를 구성하고, 수시로 추진상황과 성과를 공유할 예정이다.

행안부도 과제별 TF에 직접 참여하여 협업 추진에 어려움이 발생하는 경우 즉시 대응책을 마련하고, 과제가 원활히 추진될 수 있도록 지원할 계획이다. 또한 관계기관 연계·협력을 통해 협업과제를 추진하는데 추가적인 인력이 필요하다고 판단되는 경우에는 ‘협업정원’을 적극적으로 지원할 예정이다. 협업정원은 부처간 긴밀한 정책협력·조율이 요구되는 분야에 상호 파견하는 인력을 의미한다.

행안부는 7개 중점 협업과제 외에, 우수 협업과제 18개와 각 기관의 협업과제 229개에 대해서도 지속적으로 관리하고 지원할 계방침이다. 지난해 4월에 개설된 ‘협업SOS’를 적극 활용해 협업 현장의 어려움을 실시간으로 제출받고, 신속한 답변과 맞춤형 해결책을 제시해 협업과제 추진을 적극 지원할 계획이다.

한창섭 행정안전부 정부혁신조직실장은 “올해 국민이 직접 선정한 7대 중점 협업과제에 대해 국민이 체감할 수 있는 확실한 협업 성과가 창출될 수 있도록 부처 간 칸막이를 없애고 적극 지원하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr