'청정계곡 이젠 관광명소로'…경기도, 관광명소화 사업 추진

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난해 하천ㆍ계곡 불법행위 근절을 통해 조성한 청정계곡에 대해 본격적인 관광 명소화 작업을 진행한다.

경기도는 관광자원으로서 잠재력을 가진 계곡을 선정해 관광상품을 개발하고 계절별 체험 프로그램을 운영하는 등 관광명소로 만들기 위해 '청정계곡 관광명소화 대상 지역 선정' 공모 사업을 진행한다고 16일 밝혔다.

공모 대상 지역은 '경기도 청정계곡 복원지역 생활SOC 사업'을 통해 주민 생활, 관광객 방문 편의시설을 정비한 고양ㆍ용인ㆍ남양주ㆍ광주ㆍ양주ㆍ포천ㆍ의왕ㆍ여주ㆍ동두천ㆍ가평ㆍ연천 등 11곳이다.

도는 올해 3개 시ㆍ군을 선정해 해당 계곡의 특성을 반영한 관광 활성화 프로그램을 진행한다.

특히 청정계곡 주변 지역 주민이 주도적으로 참여해 '지속 가능한 계곡관광'을 실현하는 것을 목표로 관광객, 지역주민, 지역상권 모두가 행복한 '모든 도민의 청정계곡'을 조성하는데 초점을 맞출 계획이다.

도는 이를 위해 선정된 시ㆍ군을 대상으로 예산 지원 뿐 아니라 관광ㆍ마케팅 분야 전문가 자문단의 밀착 컨설팅을 제공한다. 또 경기관광공사를 통해 다양한 관광 홍보도 진행한다.

공모 접수는 이달 16일부터 다음 달 5일까지다. 보다 자세한 내용은 경기도 홈페이지(www.gg.go.kr)와 경기관광공사 홈페이지(www.gto.or.kr)에서도 확인할 수 있다.

최용훈 도 관광과장은 "돌아온 경기 청정계곡을 도민께서 더욱 흥미롭고 안전하게 즐기도록 하는 것이 목표"라며 "어디에서도 볼 수 없는 경기도만의 청정계곡을 더 많은 도민들께 알리고 안전하게 관광하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

도는 공모 외에도 청정계곡의 아름다움을 담은 작품을 온라인으로 공모하는 '청정계곡 감성인증 공모전', '청정계곡 투어 코스 프로그램' 등도 추진한다.

