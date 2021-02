[아시아경제 오주연 기자] 한일 북핵 6자회담 수석대표가 대북 공조 방안을 논의했다.

노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장은 15일 오후 유선으로 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아·대양주국장과 한일 북핵 수석대표 협의를 했다고 외교부가 밝혔다.

양측은 최근 한반도 상황 평가를 공유하고, 현 상황을 안정적으로 관리하면서 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착에 진전을 가져오기 위한 한일 및 한미일간 협력 방안에 대해 의견을 교환했다.

또 앞으로도 북핵·북한 문제와 관련해 양국 간 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가기로 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr