은평구 지역안전지수 서울시 자치구 상위권 든 원인 뭘까?

지역안전 위해 총력 기울인 결과 6개 지표 1·2등급 달성 ... 지난해 행정안전부 재난관리평가에서 우수 등급에 선정되는 등 재난안전관리 관련 각종 분야에서 우수한 평가 받아

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 행정안전부가 실시한'2020 전국 지자체 지역 안전지수'통계에서 6개 지표 모두 1·2등급을 달성, 서울시 자치구 중 상위권에 속했다고 밝혔다.

지역안전지수는 매년 12월 행정안전부에서 각 지자체 안전에 관한 각종 통계를 활용, 교통, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병 6개 지표를 1~5등급으로 분류, 안전수준을 계량화한 지수로 1등급에 가까울수록 해당 지역이 안전함을 의미한다.

은평구는 북한산 등 지역내 산지가 많아 산불취약지역 중심으로 집중 예찰 ·점검을 실시 코로나19에 대응하기 위해 선제적인 방역을 시행하는 등 사회재난 예방을 위해 발 빠르게 대응한 결과 지난해까지 3등급에 머물렀던 화재, 감염병 지표를 2등급까지 끌어올렸다.

또, 은평구는 지난해 행정안전부 ‘2020년 지방자치단체 재난관리평가’에서 ‘우수’ 등급에 선정되는 등 재난안전관리 관련 각종 분야에서 우수한 평가를 받고 있다.

김미경 은평구청장은 “살기좋은 은평을 만들기 위해 앞으로도 각종 자연·사회재난에 철저히 대비, 인명 및 재산피해를 최소화하도록 노력하겠다”며 “힘든 시기를 견디고 계신 주민들에게 감사의 마음을 전하고, 코로나19 종식을 위한 대책 마련에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr