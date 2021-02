차웅기 "20명 술 파티 자랑 아냐" 단톡방 소신 발언 화제

[아시아경제 김봉주 기자] 티오오(TOO) 멤버 차웅기가 사회적 거리두기 방침을 어기는 이들에게 소신 발언을 남겨 눈길을 끌고 있다.

15일 차웅기가 네이버 급상승 검색어 1위에 오르는 등 화제의 인물로 떠올랐다. 온라인커뮤니티에 올라온 '현재 난리 난 성남 모 대학 21학번 단톡방'이라는 제목의 글 때문이었다.

게시글에는 차웅기가 자신의 대학교 학생들과 나눈 카카오톡 단체방 대화 내용이 캡처돼 첨부됐다.

차웅기는 술자리 공지에 대해 "안녕하세요. 연기예술과 차웅기입니다. 여기는 21학번 단톡방인데, 선을 넘는 과한 언행이 많은 것 같고, 건대 입구에서 스무 명 가까이 모여 술 파티를 하는 게 이리 봐도 저리 봐도 자랑할 일이 아닌 것 같아요"라며 비판했다.

차웅기의 발언에 대화방의 한 학생은 "그냥 넘겨요"라고 말했고, 또 다른 학생은 "그래서 본인이 하고 싶은 말이 뭐냐"며 "그냥 집에 X박혀 있으라는 거 아닌가"라고 반응했다. 어떤 학생은"웅기 님도 오실래요? 우리 같이 옹기종기 모여서 같이 놀까요?"라며 조롱했다.

차웅기는 "하고 싶은 말은 다 했습니다. 괜히 다섯명 이상 모이지 말라고 하는 게 아닐 텐테 술 마시러 오라고 권유하고 다 같이 가자고 하는 게 좀 그렇잖아요"라면서 대화방에서 퇴장했다.

해당 게시글에 네티즌들은 "소신 발언. 나만 사이다냐" "용기있게 할 말 하는 청년. 멋져요!" "개념돌이네" 등의 반응을 보이며 칭찬했다.

한편 차웅기는 2007년 SBS 드라마 '왕과 나'에서 연기자로 데뷔한 뒤 2019년 보이그룹 TOO에서 가수로 데뷔해 활동 중이다. 차웅기는 현재 스톤뮤직엔터테인먼트 소속이다.

