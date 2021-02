15일 서울 종로구 서울대학교 장례식장에 마련된 故 백기완 선생 빈소를 찾은 김용균 재단 김미숙 이사장이 백선생의 장녀 백원담 교수와 대화를 나누고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.