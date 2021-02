중소 폐수처리업체에 수질자동측정기기 설치비 최대 1억2000만원 지원

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부가 수질자동측정기기(TMS)를 설치 또는 운영하는 중소 폐수처리업체 기업을 대상으로 관련 비용의 60%를 국비(40%)와 지방비(20%)로 보조한다고 16일 밝혔다.

TMS는 수질오염물질을 배출하는 사업장의 오염물질 농도, 양 등을 상시 측정·관리하는 원격모니터링시스템이다.

보조대상 중소기업은 물환경보전법에 따라 TMS를 의무적으로 부착해야 하는 사업장으로 중소기업기본법에 따른 기업이다.

보조금액은 기준금액(설치비 2억원·운영비 약 5000만원)의 범위 내에서 실제 든 비용의 60%(설치비 최대 1억2000만원·운영비 최대 약 3000만원)이다.

환경부는 지난해 11월 '물환경보전법' 개정·시행으로 TMS 부착대상이 확대됨에 따라 기업의 경제적 부담을 줄이기 위해 보조금 예산을 편성(국비 약 26억 원)했다.

또 전국 지방자치단체를 대상으로 TMS 설치비 및 운영비에 대한 수요를 조사하고, 실제 현장에서 설치·운영되는 수질자동측정기기의 비용도 파악했다. 이를 토대로 올해 부착은 20여개, 운영은 40여개의 중소기업이 보조금 혜택을 받을 것으로 예상하고 있다.

보조를 받으려는 중소기업은 보조금 지급대상자 확인을 위한 신청서를 관할 지자체에 먼저 제출해야 한다. 설치비의 경우 기업에서 측정기기를 우선 설치하고 설치에 든 비용을 증빙할 수 있는 자료와 보조금 지급 신청서를 관할 지자체에 신청하면 된다. 운영비를 받을 때는 매 반기의 마지막월(6·12월)에 해당 반기에 지급한 운영비 내역을 증빙하여 신청하면 된다.

지자체는 지급대상자 신청서를 접수받은 경우 적격성 등을 검토해 접수받은 날로부터 15일 이내에 지급대상 여부를 신청한 사업자에게 통보하게 된다. 지급대상자로 선정된 사업자는 통보를 받은 날로부터 4개월 이내에 측정기기 설치를 위한 공사에 착수해야 한다. 단 부득이한 사정으로 착수하지 못할 때는 해당 지자체의 장에게 지연 사유 및 설치 계획서 등을 제출해야 한다.

박재현 환경부 물환경정책국장은 "수질자동측정기기 설치와 운영에 대한 지원으로 중소기업의 부담이 다소 줄어들 것으로 기대한다"며 "앞으로도 신뢰도 높은 측정자료 확보를 위해 지속적으로 관리를 강화할 예정"이라고 말했다.

