산청군, 한방약초 포장 지원한다 … ‘규격포장재’ 사업 추진

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 오는 26일까지 2021년 한방약초 규격포장재 지원사업을 신청받는다.

이 사업은 한방약초산업 기반 조성사업의 하나로 추진되며, 지역 내 약초생산농가와 법인을 대상으로 동일한 규격과 디자인의 포장재를 지원한다.

산청 한방약초의 상품성과 신뢰도를 높이고, 농가의 재정부담도 덜어주기 위해 마련됐다.

지원대상은 산청군에 주소지와 생산지를 둔 약초생산농가와 법인이며, 약초재배면적 등 영농규모가 큰 농가, 품질인증을 득한 농가 등이 우선 지원된다.

올해 총 사업비는 4000만원(보조 2000만원, 자부담 2000만원)이며, 포장재 사양은 쇼핑백 3종(소, 중, 대), 약초비닐 4종(200g, 300g, 600g, 1kg)이다.

사업 신청을 희망하는 농가나 법인은 주소지 읍·면사무소 산업경제담당을 통해 신청서와 관련 서류를 제출하면 된다.

군 관계자는 “규격과 디자인이 통일된 포장재를 사용해 산청 한방약초 생산 농가의 브랜드를 드높이고, 제품 인지도 향상을 통한 소비자의 구매욕구 충족과 판매 촉진을 일으켜 농가 소득 증대에 기여할 것”이라고 말했다.

