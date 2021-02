유튜브 체육선생님이 알려준다…서울시교육청, 체육 장학자료 공개

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 초등학교 체육수업을 위한 동영상 '2021 초등 체육 장학자료'를 개발·보급한다.

서울시교육청은 16일부터 공식 유튜브 채널에 2021 초등 체육 장학자료에 포함된 15편의 동영상을 게재한다. 코로나19 상황으로 체육 수업 운영에 겪는 학교 현장을 지원하고, 학생들이 가정에서도 간단한 체육 교구를 이용해 운동할 수 있게 만들어졌다.

초등학교 전 학년의 학생들이 혼자서 따라할 수 있고 생활 소음 발생 걱정 없는 활동으로 구성돼있다. 핑거라이트볼을 활용한 배구, 농구, 축구형 운동 기능 연습하기와 필라테스링·폼롤러로 근력과 유연성 키우기, 바운스라켓과 쿠쉬볼을 이용한 던지고 받기 등이 담겼다.

조희연 서울시교육감은 "2021 초등 체육 장학자료는 코로나19로 움추러든 학생과 체육 수업 전개에 어려움을 호소하는 학교 현장의 선생님들에게 실질적인 지원을 제공해 학생들의 건강하고 행복한 삶에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

