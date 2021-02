[아시아경제 유현석 기자] 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,465 전일대비 70 등락률 +5.02% 거래량 502,111 전일가 1,395 2021.02.15 14:32 장중(20분지연) 관련기사 넥스트아이 “뉴앤뉴, 키움증권과 IPO 주간사 계약…연내 상장 목표”“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”【화제의테마】 여의도 증권맨들이 꼽은 급상승 유망주 TOP4 close 는 지난해 결산배당으로 보통주 1주당 16.6원의 현금배당을 결정했다고 15일 공시했다. 시가배당률은 1%이며 배당금총액은 12억5093만원이다.

넥스트아이 관계자는 “매년 결산배당을 실시해왔지만 지난해에는 실시하지 못했던 배당을 올해는 시가배당률 1% 수준으로 높였다”며 “지난해 자회사 매각대금 등으로 대규모 현금 유동성을 확보하게 된 만큼 올해는 신사업 추진에 속도를 내는 동시에 배당도 지속적으로 늘릴 계획이다”고 말했다.

화장품 사업과 머신비전 검사장비 사업을 영위하는 넥스트아이는 지난해 자회사 이노메트리 매각대금으로 약 634억원을 수취했다. 매각대금을 활용해 재무구조를 개선하고 올해 바이오 신사업에 성공적으로 진출하겠다는 목표다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr