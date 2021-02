우상호, 반전 노림 카드 "민주화운동 세대, 진보 지향 갖췄다"

고 박원순 전 시장에 "혁신의 롤모델"

[아시아경제 박철응 기자] 우상호 더불어민주당 서울시장 경선 후보가 잇따라 논란을 일으키고 있다. 고 박원순 전 시장을 "혁신의 롤모델"이라고 한 데 이어, 박영선 경선 후보의 공약에는 "민주당 답지 못하다"고 비판했다.

여론조사 지지율에서 크게 뒤진 상황을 반전시키기 위해 진보적인 정체성을 부각시키려는 것으로 보인다. 민주당 경선은 여론조사 결과와 권리당원 투표가 각각 50%씩이므로 이른바 ‘친문’이 주류인 ‘당심’을 사로잡는 것이 핵심이다.

우 후보는 15일 CBS라디오에 출연해 "박 시장의 잘한 정책은 계승하고 잘못한 정책이나 부족한 것은 보완하겠다고 해 온 이야기의 연장선"이라며 "(유가족인) 강난희 여사가 슬픔에 잠겨 있는 글을 써서, 그 전체를 제가 인정했다기보다는 저는 세번씩이나 박 시장 선거를 도와준 사람 입장에서 유가족을 위로하는 취지로 글을 쓴 것"이라고 말했다.

그는 지난 10일 페이스북을 통해 "박 시장은 제게 혁신의 롤모델이었고, 민주주의와 인권을 논하던 동지였다"고 쓴 바 있다. 이에 2차 가해 등 비판이 제기된 데 대해 소명하면서도 우 후보는 "적어도 혁신가로 살았던 만큼은 본받겠다, 민주주의와 인권 그리고 시민운동 혁신, 시장이 된 뒤에 했던 몇 가지 혁신적인 정책들, 이런 것들은 내가 배워야 되겠다"고 설명했다. 민주당 내에서는 고인의 과오를 비판하되 삶 전체를 부정해서는 안 된다는 인식이 일반적이지만, 선거 후보가 이 사안을 드러내 언급한 것은 이례적으로 비쳐졌다.

우 후보는 전날 "민주당다운 공약이라 보기 어렵다"고 했던 박 후보의 ‘21분 콤팩트 도시’에 대해서도 다시 "국민 세금으로 지하를 파서 위에 수직정원을 만들고, 거기에서 시민들이 채소도 따먹고 그렇게 하겠다고 하는 공약이 왠지 절실한 서민공약 같지가 않다. 왠지 좀 한가해 보이는 공약"이라고 날을 세웠다. 그러면서 우 후보 본인에 대해 "민주화 운동을 한 세대이고, 진보적인 지향을 갖추고 있다"고 말했다. 이날 저녁 TV 토론을 시작으로 민주당 경선 후보 토론회가 5차례에 걸쳐 진행되는데, 이 같은 ‘진보 정체성’ 공방이 주요 포인트가 될 것으로 보인다.

