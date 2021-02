조은희 "박영선, 자꾸 공약 베껴…'맞짱 토론' 하고파"

"여권 후보 누구라도 이길 자신"

경부고속도로 지하화 7년 전부터 주장

[아시아경제 이현주 기자] 서울시장 보궐선거 국민의힘 예비후보인 조은희 서초구청장은 15일 "박영선 후보가 자신의 공약을 베낀다"며 '맞짱 토론'을 제안했다.

조 구청장은 이날 TBS 김어준의 뉴스공장에 출연해 "여권 후보 누구라도 이길 수 있다"며 이처럼 말했다.

그는 "특히 박영선 후보는 하는 것마다 제 공약을 베낀다"며 "중소기업벤처부 장관 출신이 벤처기업의 신기술을 보호해야 하는데 야당 후보의 기술을 빼가는 것"이라고 말했다.

일대일 토론을 하고 싶다고 한 조 구청장은 "명백하게 제 공약을 베꼈는데 제가 얘기를 하면 그 다음 방송에 나와서 그건 옛날식 사고방식이다 그런다"며 "그러니까 맞짱 토론을 하고 싶은 생각이 너무 든다"고 했다.

조 구청장이 베꼈다고 의혹을 제기한 공약은 경부고속도로 지하화와 다핵도시 관련이다. 조 구청장은 "7년 전부터 경부고속도로 지하화 해야 한다고 주장해왔는데 이 공약을 박 후보가 따라했다"고 설명했다.

야권에서 얘기 되고 있는 '공동 정부'에 관해서는 긍정적인 입장을 밝혔다. 조 구청장은 "참신한 제안이다"라며 "야권 단일화가 서울시민의 명령이라는 인식 공감대 위에 만들어진 것"이라고 말했다. 이어 "유럽에서 지방정부에도 그런 사례가 있다"고 덧붙였다.

