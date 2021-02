KB자산, 업계 최초 '글로벌 수소경제펀드' 출시

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용이 업계 최초로 글로벌 수소경제 펀드를 15일 출시한다.

이 펀드는 수소를 생산하는 독일 지멘스와 노르웨이 하이드로겐, 고압저장와 운송에 관련된 독일 린데와 프랑스 에어리퀴드에 투자한다. 또 수소차 배터리와 전기장치를 제조하는 미국 플러그 파워와 두산퓨얼셀, 완성차 제조 모빌리티인 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 1,000 등락률 +0.41% 거래량 402,884 전일가 245,000 2021.02.15 10:11 장중(20분지연) 관련기사 美국채금리, 코로나19 수준.. "충격은 제한적" 전망설 연휴 간 위험자산 강세.. 코스피 숨고르기 전망현대차, 인니 전기차 생산 가능성 높아졌다 close 등 수소와 높은 사업 연관성을 가지고 있거나 핵심기술을 보유한 기업에 투자한다.

이 펀드는 교보증권, 키움증권, 한국포스증권, 한국투자증권을 통해 가입할 수 있다. 납입금액의 1.0%를 선취하는 A형(연보수 1.625%)과 0.5%를 선취하는 A-E형(연보수 1.275%, 온라인선취), 선취수수료가 없는 C형(연보수 2.225%)과 C-E(연보수 1.425%, 온라인전용)형 중에서 선택할 수 있다. 환매수수료는 없다.

하재진 KB자산운용 연금WM본부 상무는 "수소는 화석연료를 대체할 친환경 에너지원으로 이번 수소법 시행으로 수소관련 인프라 및 산업이 크게 성장할 것"이라며 "해당 분야에 경쟁력을 가진 기업들에 투자하는 글로벌수소경제펀드는 투자자들에게 좋은 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.

한편 KB자산운용은 지난 10월 국내 수소경제 관련기업에 투자하는 KBSTAR Fn수소경제테마ETF를 출시한 바 있다. 설정 3개월만에 순자산 1850억원을 넘어섰고, 연초 이후 수익률이 20.57%로 높은 성과를 기록하고 있다.

