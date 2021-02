[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 백화점 등 다중이용시설에 대한 '비상구' 긴급 안전 점검에 나선다.

경기소방본부는 오는 26일까지 대형마트와 백화점, 철도역사, 여객터미널 등 다중이용시설을 대상으로 ▲피난시설 주변 물건 적치 ▲소방펌프 정지 및 고장방치 ▲비상구 폐쇄 및 훼손 등 위반 행위를 집중 단속한다고 15일 밝혔다.

경기소방본부는 각 소방서 소방안전패트롤팀 40개반 110명을 이번 단속에 투입한다. 본부는 위법행위 적발 시 소방법에 따라 벌금이나 과태료를 부과할 예정이다.

최문석 경기소방본부 소방특별조사팀장은 "다중시설에 대한 안전의식이 개선될 때까지 반복적인 불시단속을 이어나갈 계획"이라며 "비상구 확보와 소방시설 작동은 시민의 안전과 직결되는 만큼 영업주와 관계자들의 자발적인 협조가 필요하다"고 당부했다.

