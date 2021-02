기지개 펴는 공연문화 … 안동시, 지역 문화예술인 참가 '아트페스티벌'

'안동윈터아트페스티벌' 16일부터 공연 … 전시분야는 3월27일까지 지속

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 문화예술의전당(관장 권영백)에서 오는 16일부터 지역 문화예술인들과 함께하는 '2021 안동윈터아트페스티벌 AWAF'(Andong Winter Art Festival)을 개최한다고 14일 밝혔다.

안동윈터아트페스티벌의 첫 공연은 16일 저녁 7시30분 백조홀에서 '안동색소폰오케스트라의 희로애락콘서트'로 시작된다. 첫 전시는 이혁발 작가의 '의식주?몸 철학의 관점에서'라는 개인전으로, 3월5일부터 상설 갤러리에서 관람 가능하다.

앞서 지난해 12월 지역에서 활동하고 있는 민간예술단체를 대상으로 모집 공고를 통해 무용·연극·국악·클래식·대중공연 분야에서 '극단안동' 외 16개 단체를 선정했다.

전시분야에서는 ㈔한국각자협회안동지부 단체전과 권진우 작가 등 3개의 개인전이 뽑혔다. 이들 작품 전시회는 안동윈터아트페스티벌을 통해 오는 16일부터 3월27일까지 이어진다.

이번 행사 공연 관람료는 전석 5000원이다. 갤러리 전시 관람은 무료다. 자세한 내용은 안동문화예술의전당 홈페이지에서 확인가능하다.

