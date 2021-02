▲ 최예순씨 별세, 설태환(전 전북은행 본부장)씨 모친상, 설정욱(전북도민일보 기자)씨 조모상 = 14일, 전주 뉴타운장례식장 503호, 발인 16일 오전 9시 30분. ☎ 063-278-4444

