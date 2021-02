[아시아경제 김철현 기자] 정부세종청사에서 코로나19 확진자가 나왔다. 13일 행정안전부 정부청사관리본부에 따르면 국토교통부에 파견돼 근무하던 한국토지주택공사(LH) 직원 A씨가 코로나19에 확진돼 이날 긴급 방역 조치가 이뤄졌다.

A씨는 6동 4층에서 근무했으며 연휴 전날인 10일 오전 10시부터 오후 1시30분까지 LH세종본부로 출장을 다녀왔다. LH세종본부 직원 3명이 12일 확진 판정을 받은 뒤 A씨도 밀접접촉자로 분류돼 검사를 받았으며 양성으로 확인됐다.

정부청사관리본부는 A씨가 근무하던 사무실과 공용공간을 긴급 소독하고 세종청사 6동 연결통로와 승강기를 차단했다. 역학조사 결과에 따라 A씨와 밀접접촉자들은 검체 검사를 받게 된다.

