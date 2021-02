쿠팡, 지난해 매출 두 배 가까이 성장…김범석 보수는 158억원

쿠팡, 미국 뉴욕증권거래소 상장 추진

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡이 미국 뉴욕증권거래소 상장을 추진하면서 경영 상황도 공개됐다. 쿠팡은 코로나19 사태가 관통한 지난해 전년 대비 두 배 가까이 성장한 13조2500억원의 매출을 올린 것으로 나타났다. 김범석 의장은 보수로 158억원을 받았다.

13일 쿠팡이 미국 증권거래위원회에 제출한 상장 신청 서류에 따르면 쿠팡의 지난해 매출은 119억7000만 달러(약 13조2500억원)였다. 이는 2019년의 7조1000여억원보다 약 91% 늘어난 것이다. 적자 규모 역시 줄었다. 지난해 4억7490만 달러(약 5257억원)로, 전년 7205억원보다 약 1500억원 감소한 것이다.

쿠팡의 사용자 수도 공개됐다. 한 번이라도 쿠팡에서 제품을 구입한 적이 있는 활성 고객(active customer)은 지난해 4분기 기준 1480만 명으로 2019년 4분기 1180만명보다 25.9% 늘었다. 이 중 매달 2900원을 내는 쿠팡의 유료회원제인 '로켓와우' 가입자는 32%를 차지했다. 활성 고객 1인당 순매출은 지난해 4분기 기준 대략 256달러로 2019년 4분기 보다 59.0% 증가했다. 로켓와우 회원의 구매 빈도는 일반 가입자의 4배 이상이었다. 특히 쿠팡 가입자는 시간이 지날수록 구매액이 커지고 있다. 일례로 2016년에 첫 구매를 했던 고객은 2017년에는 첫해 구매액의 1.37배를 썼다. 이후 2018년에는 1.8배, 2019년에는 2.7배, 지난해에는 3.5배를 썼다.

쿠팡은 수조 원에 이르는 대규모 누적 적자에도 불구하고 성장을 위해 당분간 대규모 투자를 계속하겠다는 계획을 밝혔다. '사업을 다른 나라로 확장할 수 있다'고도 밝혀 해외 진출 가능성도 열어뒀다.

한편 쿠팡 창업자인 김범석 이사회 의장은 지난해 연봉 88만6000여 달러(약 9억8000여만 원)와 주식 형태 상여금 등 총 1434만1229달러(158억원 상당)의 보상을 받은 것으로 나타났다. 투안 팸 최고기술책임자(CTO)는 총 2764만여달러(약 305억원)의 보수를 받았다.

