문 대통령, 설 연휴 반려견과 보내 "나이 많아 활동 줄어 안쓰럽다"

[아시아경제 나한아 기자] 문재인 대통령이 설날인 12일 반려견과 반려묘의 근황을 전했다.

청와대는 이날 페이스북과 트위터 등 사회관계망서비스(SNS)에 "오랜만에 찡찡이, 마루, 토리, 곰이 소식을 전한다"라며 문 대통령이 반려동물들과 함께 있는 사진을 게시했다.

문 대통령의 반려묘 찡찡이와 반려견인 풍산개 마루는 사저에서 데려왔고, 유기견이었던 토리는 2015년 입양했다. 풍산개 곰이는 2018년 북한 김정은 국무위원장이 선물했다.

청와대에 따르면 설 연휴 기간 동안 가족 모임 없이 관저에서 반려동물과 지낼 예정인 문 대통령은 전날 국민과의 영상 통화를 마친 뒤 참모들에게 '동물 식구들'의 소식을 전했다.

문 대통령은 "다들 나이들이 많다"라며 "점점 활동이 줄어들고 있어 안쓰럽다. 시간이 나는대로 산행도 시켜주고 있다"라고 말했다고 청와대는 밝혔다.

문 대통령은 "찡찡이가 설 지나면 17살이 되는데, 사람으로 치면 나보다 나이가 많은 것"이라며 "마루가 15살, 유기견 보호센터에서 구조된 토리도 꽤 됐다"라고 말했다.

이어 "찡찡이가 예전엔 창틀까지 단숨에 뛰어올랐는데, 나이가 들어서 지금은 안된다"라며 "의자를 딛고 올라서야 하기에 아예 의자를 놓아줬다"라고 전했다.

