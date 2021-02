변동성은 추세가 아냐…韓증시 매력도 줄수도

코로나19 충격 받은 세계 소비 정상화 수순

한국에 유리한 내구재 소비 추가 상승 힘들어

금융시장에 대한 관심도 약화 전망

[아시아경제 이민우 기자] 코로나19의 충격을 받았던 글로벌 소비패턴이 정상화되면 세계 금융시장이 국내 증시에 비우호적으로 바뀔 것이라는 분석이 나온다. IT, 자동차 등 주도 섹터의 모멘텀 둔화가 불가피하다는 분석이다.

12일 한화투자증권은 올해 미국 등 주요국 내구재 소비 둔화가 예상되면서 이 같은 변화가 나타날 것으로 내다봤다. 지난해 미국 국내총생산(GDP)는 전년 대비 2.3% 감소했다. GDP의 70%를 차지하는 최종 소비는 2.7% 줄었고 소비 중에서도 67%를 차지하는 서비스 소비는 5.4% 감소했다. 그러나 음·식료품, 화장품 등 비내구재 소비와 자동차, 컴퓨터, 냉장고 등 내구재 소비는 각각 2.1%, 5.6% 증가했다. 박승영 한화투자증권 연구원은 "외부 활동이 막히면서 서비스 소비가 감소했지만 풍선효과로 내구재 소비는 늘었다"며 "미국의 내구재 소비는 2010년 이후 2019년까지 연평균 1.1%씩 증가했는데, 작년에 5.6% 늘었으니 평상시의 5배였던 셈"이라고 설명했다.

지난해 하반기부터 경기 회복을 이끌었던 재고 재축적 효과가 약해지고 있다. 이제는 이연된 소비 반등이 경기회복을 견인할 차례다. 그런데 서비스 소비는 증가할 수 있어도 내구재 소비는 늘어나기 어렵다. 한 번 사면 몇년 간은 좀처럼 사지 않기 때문이다. 박 연구원은 "경기가 추세에 복귀한다고 가정하면 서비스 소비는 늘겠지만 비내구재 소비는 별 변화가 없을 것이고, 내구재 소비는 감소할 것"이라며 "이는 미국 만의 현상이 아니라 우리나라의 항목별 추이도 비슷하다"고 진단했다.

지난해는 전세계적으로 유동성이 폭증하면서 달러화(貨) 약세가 나타나 신흥국 증시에 유리한 상황이 펼쳐졌다. 세계 내구재 수요는 코로나19 확산에 따른 반사 수혜를 누렸다. 우리나라와 대만 등 제조업 비중이 높은 시장에 유리했던 것이다.

이런 시기는 이제 끝나가고 있다는 분석이다. 박 연구원은 "미국의 코로나19 백신 접종률은 6%를 넘어서면서 올 여름 집단면역을 달성할 것으로 전망된다"며 "미국 연방준비제도(Fed) 산하 연방공개시장위원횡(FOMC)에서도 돈을 풀어 경기를 부양하자는 발언이 쏟아지고 있지만 달러 약세가 주춤하고 있다"고 설명했다. 계절적으로도 전염병 유행이 극심한 겨울이 지나가는 상황이다.

투자자들의 금융시장에 대한 관심도 차츰 약해질 것으로 내다봤다. 지난해 서비스 소비가 전반적으로 감소하는 와중에도 금융 서비스 소비는 유일하게 증가했다. 내구재처럼 온라인으로 구매할 수 있었기 때문이다. 박 연구원은 "지난해 증가한 내구재 소비와 금융 서비스 소비는 추세가 아니라 코로나19 확산에 따른 풍선효과였을 가능성이 크다"며 "변동성을 추세로 착각해선 안되며, 바이러스가 통제되는 속도에 달렸지만 세계 소비 패턴은 정상을 되찾을 것이고 이 기간 한국 주식시장에 대한 선호는 다른 시장에 비해 낮아질 것"이라고 내다봤다.

