코로나19 신규확진 403명…거리두기 조정 내일 발표

[아시아경제 오현길 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 재확산 조짐을 보이는 가운데 설 당일인 12일 신규 확진자는 400명대 초반을 나타냈다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 403명 늘어 누적 8만2837명이라고 밝혔다.

전날(504명)보다 101명 줄어들며 500명대로 올라선 지 하루 만에 다시 400명대로 떨어졌다.

다만 이날 확진자가 줄어든 데는 연휴 검사건수 감소 영향도 반영된 것으로 보인다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 384명, 해외유입이 19명이다.

정부는 13일 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 열고 현행 거리두기 단계(수도권 2.5단계, 비수도권 2단계) 조정 여부를 결정, 오전 11시에 발표한다. 전국적으로 적용되고 있는 5인 이상 사적모임 금지 및 다중이용시설 영업제한(수도권 밤 9시, 비수도권 밤 10시) 조치를 연장할 것인지, 아니면 완화할 것인지도 결정해 발표할 예정이다.

