아시아경제, 지난해 영업익 54억원.. 전년比 66% ↑

[아시아경제 배경환 기자] 아시아경제 아시아경제 127710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,225 전일대비 60 등락률 +2.77% 거래량 120,139 전일가 2,165 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 【주요정보】 바이드노믹스 증시 주도, 수혜주 확인 必아시아경제, 외국인 6만 6948주 순매수… 주가 15.92%아시아경제, 커뮤니티 활발... 주가 10.87%. close 는 지난해 연간 연결기준 영업이익이 54억4153만원으로 전년대비 66% 늘었다고 10일 공시했다. 같은기간 매출액은 718억4730만원으로 전년대비 87.2% 증가했다. 당기순이익 역시 60억4259만원으로 전년대비 48% 늘었다. 회사측은 "당사 실적확대와 종속회사의 실적합산에 따른 결과"라고 설명했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr