[아시아경제 박종일 기자] 유성훈 금천구청장이 10일 코로나19 상황에서도 대면 업무가 불가피한 필수노동자들을 응원하기 위한 ‘고맙습니다. 필수노동자’ 챌린지에 동참했다.

이번 챌린지는 장기화된 코로나19 상황에서도 대면 업무를 수행할 수 밖에 없는 보건의료, 돌봄서비스, 환경미화, 배달업 등 분야에 종사하는 필수노동자분들에게 고마움과 격려의 마음을 전하는 릴레이 캠페인이다.

유성훈 금천구청장은 “어렵고 힘든 상황속에서도 우리 모두의 안전과 일상을 지키기 위해 현장에서 맡은 바 역할을 묵묵히 수행해 주시는 필수노동자 여러분들의 노고에 진심으로 감사드린다”고 전했다.

한국어촌어항공단 최명용 이사장의 지명을 받아 챌린지에 동참한 유성훈 구청장은 챌린지를 이어갈 다음 주자로 유덕열 동대문구청장, 유동균 마포구청장, 김삼호 광산구청장를 지목했다.

