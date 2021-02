[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <교무위원 인사> ▲학사부총장 김정곤 ▲산학연구부총장 이병철 ▲교목실장 조용훈(겸직 학제신학대학원장) ▲대학원장 조만형 ▲사회문화·행정복지대학원장 손근원 ▲교육대학원장 김동석(겸직 사범대학장) ▲경영·국방전략대학원장 김종하 ▲문과대학장 송기호 ▲사범대학장 김동석 ▲공과대학장 최진규 ▲경상대학장 정충영 ▲법정대학장 조인성(겸직 사회적경제융합대학장) ▲생명·나노과학대학장 윤진환 ▲탈메이지교양교육대학장 안증환 ▲교무처장 서영성 ▲기획조정처장 김태동 ▲입학홍보처장 은웅 ▲학생복지처장 김성용 ▲사무처장 신형근 ▲취업·창업처장 이준재(겸직 창업지원단장) ▲대외협력처장 최승오 ▲산학연구처장(산학협력단장) 최장우 ▲학술정보처장 이성광 ▲괴테교육혁신원장 정규태 ▲LINC+사업단장 황철호(이상 3월 1일자)

