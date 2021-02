[아시아경제 이민지 기자] 유엔젤 유엔젤 072130 | 코스피 증권정보 현재가 3,980 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 37,808 전일가 3,980 2021.02.10 10:48 장중(20분지연) 관련기사 제2의 SK바이오팜! 다들 눈치 있으시죠? 대박조짐 포착!【화제의테마】 내일 (28일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選유엔젤, SNS(소셜네트워크서비스) 테마 상승세에 3.0% ↑ close 은 지난해 영업이익으로 15억9057만원을 기록해 흑자전환했다고 10일 공시했다. 매출액은 1.9% 늘어난 270억원을 기록했고 순손실은 7억8906만원을 기록했다.

회사 측은 “영업비용 절감으로 영업이익이 늘었다”고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr