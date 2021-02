美 법무부, 트럼프때 임명된 검사 물갈이…"56명에 사임 요구"

바이든 아들 혐의 수사 중인 검사는 유임

"정권교체시 검사 대거 교체는 관례"

[아시아경제 김수환 기자] 미 법무부가 도널드 트럼프 행정부 시기에 임명됐던 연방 검사 대다수에게 사퇴할 것을 요구했다. 조 바이든 미국 대통령이 '트럼프 검사'들에 대한 불신이 있어 이들을 대거 교체함으로서 검사 수뇌부를 '정리'하려고 한다는 분석이 나온다.

9일(현지시간) 외신 등에 따르면 바이든 대통령이 트럼프 전 대통령때 임명된 연방 검사장 대부분을 물갈이한다. 교체 규모는 총 56명에 달할 것으로 알려졌다. 미 법무부 관계자는 "이날부터 이들 검사장들에게 사임을 요청했다"고 밝혔다.

워싱턴포스트(WP)는 이같은 검사장 교체 인사에 대해 "트럼프 전 대통령과 정치 성향이 더 가까운 이들을 되도록 빨리 몰아내려고 하는 바이든 대통령의 의사를 보여준다"고 평가했다.

다만 연방 검사장 중 두 명은 유임될 것으로 보여진다고 외신들은 전했다.

유임된 검사장은 바이든 대통령의 차남 헌터의 세금 문제에 대해 수사 중인 데이비드 웨이스 델라웨어주 연방검사장과 지난 2016년 대선 당시 트럼프 캠프와 러시아 간 내통 의혹에 대한 연방수사국(FBI)의 수사 경위를 조사하는 존 더럼 코네티컷주 연방 검사장이다.

CNN에 따르면 트럼프 행정부에서 해당 조사를 위해 특검으로 임명된 더럼 검사장이 연방 검사장직에선 사임할 예정이지만 특검직은 유지한다.

아울러 지난달 트럼프 전 대통령 지지자들의 의회 난입 사태를 수사하고 있는 마이클 셔윈 워싱턴DC 연방검사 대행도 당분간 직위를 유지할 것으로 알려졌다.

몬티 윌킨슨 미 법무부 장관대행은 이날 성명을 내고 "바이든 행정부가 신임 연방 검사장 임명을 위한 인사 절차에 들어갔다"며 "새로운 연방 검사장들이 임명될때 까지 직무대행 검사장들이 공정하고 독립적인 수사를 할 수 있도록 보장 할 것"이라고 밝혔다.

앞서 트럼프 전 대통령의 초대 법무부 장관이었던 제프 세션스 역시 2017년에 전임 오바마 정부에서 임명됐던 연방 검사장 46명을 대거 물갈이 한 바 있다. CNN은 "정권이 교체되면 전임 정부에서 임명된 검사들을 일제히 교체하는 것은 관례다"라고 전했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr