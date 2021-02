[아시아경제 김혜원 기자] 한국공항공사는 설 명절을 맞이해 김포공항 인근 사회복지시설인 서울SOS어린이마을과 신월종합사회복지관을 방문해 총 1000만원의 위문금을 전달했다고 10일 밝혔다.

손창완 한국공항공사 사장은 "코로나19로 어려운 가운데, 작은 정성이지만 공항 인근 주민들에게 도움이 되고자 이런 기회를 마련했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 사회적가치 구현 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

